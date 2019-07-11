Bana Söz Ver 14 Haziran 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de Uzman Psikolog Doktor Ozanser Uğurlu ‘Neden tükenmişlik sendromu yaşıyoruz?’ sorusunun yanıtını anlattı.Festival Organizatörü Hülya Yavuz Tuncay, İkinci el kullanımı nasıl yaygınlaşacağını anlattı.“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...