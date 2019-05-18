Bana Söz Ver 17 Mayıs 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Şadan Kaptanoğlu BIMCO'nun ilk Türk ve kadın başkanı oldu. Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Şadan Kaptanoğlu, Türk denizciliğinin dünyadaki yeri ve denizciliğin önemini “Bana Söz Ver”de anlattı.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00’de canlı yayınla NTV’de...