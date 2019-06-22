Bana Söz Ver 19 Haziran 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de, Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger, toplumsal cinsiyet eşitliği için neler yapılması gerektiğini anlattı. Ayrıca Etik Hacker Tamer Şahin de siber güvenlik ve bilgisayar sistemlerindeki açıkladı değerlendirdi. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...