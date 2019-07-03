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Bana Söz Ver 2 Temmuz 2019
03.07.2019 - 09:33

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de, Prof. Dr. Uğur Batı hayatımızdaki alışkanlıkların nasıl değiştiğini anlatacak ve kehribar güneş tutulmasını konuşmak için Prof. Adnan Ökten konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

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