Bana Söz Ver 20 Mart 2019

21.03.2019 - 09:44

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.

"Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.

Bana Söz Ver'de; dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, gramaj hileleri gibi konuları konuşmak üzere Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve yeni kitabı "Gör Beni"yi konuşmak üzere Azra Kohen konuk olacak.

"Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...