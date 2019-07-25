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Bana Söz Ver 24 Temmuz 2019
25.07.2019 - 11:14

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Bana Söz Ver’de; Üniversite sınavı sona erdi, tercih süreci başladı. Gençler meslek seçerken, kariyer planlaması yaparken nelere dikkat etmeli? sorusunu Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şahin Karasar cevapladı. “Sınırsız” kitabınının yazarı, Ufuk Koçak'da engelleri aşan hikayesini Bana Söz Ver’de anlattı
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...

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