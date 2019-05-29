Bana Söz Ver 28 Mayıs 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. “Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. Sınav öncesi stres yönetiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmak için Psikiyatrist Prof. Dr. Özgür Öztürk ve böreğin tarihsel yolculuğunu konuşmak üzere Yazar Ayfer Yavi, Bana Söz Ver’e konuk olacak. “Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.00’de canlı yayınla NTV’de...