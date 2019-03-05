Bana Söz Ver 4 Mart 2019

05.03.2019 - 09:55

"Bana Söz Ver" ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. "Bana Söz Ver" siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor. "Bana Söz Ver"; nafaka ve velayetteki yeni düzenlemeleri konuşmak için Avukat Cengiz Hortoğlu'nu ve sağlıklı yaşam önerilerini konuşmak üzere ise Ece Vahapoğlu'nu konuk ediyor. "Bana Söz Ver", her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 18.00'de canlı yayınla NTV'de...