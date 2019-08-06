Bana Söz Ver 5 Ağustos 2019

“Bana Söz Ver” ile Simge Fıstıkoğlu; merak ettiklerinizi, bilmediklerinizi konuklarıyla birlikte değerlendiriyor.
“Bana Söz Ver” siyasetten sanata, spordan sağlığa, eğitimden modaya her alanda farklı konularla gündeme başka bir açıdan bakıyor.
Lösemiyi yenen Nehir Çelik’in annesi Ayşen Çelik ile LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Nehir’in teşhis ve tedavi sürecinde neler yaşandığını anlatacak.
Ayrıca öğrenme kaybını konuşmak üzere Doç. Dr. Bilge Uzun konuk olacak.
“Bana Söz Ver”, her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma saat 19.05’te canlı yayınla NTV’de...