"Alphan Manas bugün olsa hangi mesleği seçerdi?"

11.10.2018 - 16:26

Levent Erden ve Bekir Ağırdır başka şeyler konuşmak için NTV ekranında bir araya geliyor. Gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren renkli, eğlenceli ve derin sohbetlerine özel konuklar eşlik ediyor.

İzleyiciyi de sohbete dahil eden Başka Bi' Kafa'nın bu haftaki konusu, geleceğin meslekleri... Levent Erden, Bekir Ağırdır ve konukları "Önümüzdeki 10 yıl içinde bugün var olan meslekler yok mu olacak?", "Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?", "40 yaş üstü yeniden eğitilmeli mi?" sorularına izleyicilerle birlikte cevap arayacak. Bu haftaki bölümün konukları ise Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut.

Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi' Kafa, 4 Ekim Perşembe 21.00'de canlı yayınla NTV'de.