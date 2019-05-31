Başka Bi Kafa 30 Mayıs 2019

Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar; Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren eğlenceli ve derin sohbetleriyle Başka Bi’ Kafa’da buluşuyor.
Başka Bi’ Kafa’da bu hafta; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar “aile” konusunu konuşmak için bir araya geliyor.
Simge Fıstıkoğlu “Aile nedir?, “Geçmişten günümüze aile yapısı nasıl değişti?”, “Yeni hayat düzeninde ev neyi temsil ediyor?” diye soruyor; Levent Erden, Bekir Ağırdır ve Kemal Sayar yorumluyor.
Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğündeki Başka Bi’ Kafa, her Perşembe 21.00’de canlı yayınla NTV’de.