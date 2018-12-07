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Başka Bi Kafa 6 Aralık 2018
07.12.2018 - 15:08

Levent Erden ve Bekir Ağırdır başka şeyler konuşmak için NTV ekranında bir araya geliyorlar. Gündelik konulara farklı bir bakış açısı getiren renkli, eğlenceli ve derin sohbetlerine özel konuklar eşlik ediyor. Başka Bi' Kafa'nın bu haftaki sohbet konusu, aile kavramı. Levent Erden ve Bekir Ağırdır, "Aile nedir? İyi bir aile olmanın sırları neler? Neden boşanmalar artıyor?" sorularına konukları Avukat Kezban Hatemi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur eşliğinde cevap arayacaklar. Levent Erden ve Bekir Ağırdır ile Başka Bi' Kafa, her Perşembe 21.00'de canlı yayınla NTV'de.

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