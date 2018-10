Benim Şehrim (Adana) 3 Ekim 2018

NTV ekran yüzleri Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.

Çukurova’nın bereketiyle her geçen gün daha da büyüyen Adana’yı Ahmed Arpat anlatıyor.

Adana’nın tarihi dokusunu barındıran sokaklarından rotasına başlayan Ahmed Arpat, kalaycılarla sohbet ediyor, görkemlli medreseleri ve Ulu Camii’yi geziyor. Arpat, Türk sinemasına değerli isimler kazandıran ve aynı zamanda bir film platosu olan kentin sinema müzesini ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Adana’ya can veren Seyhan Nehri’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü eşliğine gondolla turlayan Arpat, kentin çevresindeki simge yerleri de ekrana taşıyor. Kebabıyla meşhur kentin ünlü Adana kebabını ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar kendi tarifiyle hazırlıyor. Adana’yı James Bond filmiyle dünyaya tanıtan Varda Köprüsü ve ilginç hikayesiyle Anavarza Ahmed Arpat’ın gezi listesinde yer alıyor. Pamuğun anavatanı Çukurova’da tarlaya da çıkan Arpat, Adana’nın ekonomisiyle ilgili her şeyi Bossa Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum ile görüşüyor.

