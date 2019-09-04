NTV

Çarşı-Pazar Ekonomi 3 Eylül 2019
04.09.2019 - 09:40

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor.
Okullar açılıyor... 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Ayakkabıdan çantaya, kalemden silgiye pek çok şey yenilenecek.
Çarşı Pazar Ekonomi’de Berfu Güven, alışverişin kalbi Mahmutpaşa’da okul ve kırtasiye alışverişinin nabzını tutacak.
Çocukların okula nasıl hazırlanması gerektiğini eğitimci Üstün Dökmen anlatacak.
Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 3 Eylül Salı 22.15’te NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
okulmasr.JPG

Okul alışverişi en az kaça mal olacak?

 04.09.2019 - 07:48
kirtasiye.JPG

Kırtasiye alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

 04.09.2019 - 07:48
okuleko.JPG

Her yönüyle okul ekonomisi

 04.09.2019 - 07:48
dondurma-nasil-anlasilir.jpg

Dondurmanın iyisi nasıl anlaşılır?

 28.08.2019 - 07:10

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP