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Her İşe Çeyrek Saat 14 Eylül 2018
15.09.2018 - 12:17

Güncel ve gündem dışı konuların ele alındığı Her İşe Çeyrek Saat; güneş enerjisi, zeytincilik, jeotermal enerji, iyi tarım uygulamaları, turizm, bilim, eğitim, spor ve sanat gibi hayata dokunan her şeye değiniyor.
Her İşe Çeyrek Saat'te bu hafta, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okul hazırlıkları ele alınacak. Uyum haftası, okul alışverişi, servis güvenliği, uzmanlardan öğrencilere ve velilere öneriler Her İşe Çeyrek Saat'te.
Ilgaz Gürsoy'un hazırladığı Her İşe Çeyrek Saat 14 Eylül Cuma 11.40'ta NTV'de.

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