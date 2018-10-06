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Tam Senlik 6 Ekim 2018
06.10.2018 - 14:12

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Seçkin Özdemir, yeni dizisi Can Kırıkları'nı ve canlandırdığı Başkomiser Aslan karakterini anlatacak. Özdemir, spora ve modaya olan ilgisine de değinecek. Tasarımcı Mehtap Elaidi, 1001 Gece Masalları'ndaki Şehrazat gibi güçlü kadınlara ithaf ettiği 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nun detaylarını paylaşacak ve kombinlerde aksesuar seçiminin önemini anlatacak. Haftanın stil ikonu köşesini de Gizem Karaca belirleyecek.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 6 Ekim Cumartesi 12.30'da NTV'de!

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