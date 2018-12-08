NTV

Tam Senlik 8 Aralık 2018
08.12.2018 - 12:36

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren 'Tam Senlik' her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor. Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Yiğit Kirazcı, oyunculuk hayallerini, spora olan ilgisini ve modaya bakışını anlattı. Tasarımcı Özlem Süer, Begüm Kütük, Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin defilesinde boy gösterdiği 'Healer' adlı koleksiyonunun detaylarını anlattı ve her daim şık kalmak isteyenlere önerilerde bulundu. Haftanın stil ikonu köşesini de oyuncu Ayça Erturan belirledi. Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir 'Tam Senlik' 8 Aralık Cumartesi 12.30'da NTV'de!

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-11-25-10h42m49s90.png

Tam Senlik 1 Aralık 2018

 01.12.2018 - 14:48
vlcsnap-2018-11-17-14h27m55s5.png

Tam Senlik 17 Kasım 2018

 17.11.2018 - 14:32
vlcsnap-2018-11-04-09h53m21s209.png

Tam Senlik 3 Kasım 2018

 04.11.2018 - 09:56
vlcsnap-2018-10-27-12h57m10s103.png

Tam Senlik 27 Ekim 2018

 27.10.2018 - 13:39

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP