Tam Senlik 8 Aralık 2018

08.12.2018 - 12:36

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren 'Tam Senlik' her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor. Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Yiğit Kirazcı, oyunculuk hayallerini, spora olan ilgisini ve modaya bakışını anlattı. Tasarımcı Özlem Süer, Begüm Kütük, Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin defilesinde boy gösterdiği 'Healer' adlı koleksiyonunun detaylarını anlattı ve her daim şık kalmak isteyenlere önerilerde bulundu. Haftanın stil ikonu köşesini de oyuncu Ayça Erturan belirledi. Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir 'Tam Senlik' 8 Aralık Cumartesi 12.30'da NTV'de!