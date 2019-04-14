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Dünya Saati 13 Nisan 2019
14.04.2019 - 08:42

Vatikan suçunu kabul edecek mi? "Dünya Saati" bu hafta, Katolik dünyasının yüz kızartıcı suçlarına bakıyor. Cinsel istismar, taciz gibi iddiaların hedefinde olan Vatikan, bu tür olayları kınamak dışında tutum değişikliğine gidecek mi? Tacize uğrayanlar kendi öykülerini anlatıyor... Programda ayrıca, nesli tükenen hayvanlarla konusu işleniyor. Yeryüzündeki hayvan türleri hızla yok oluyor... İnsanlık, hayvanların neslini tükettikçe kendi sonunu mu hazırlıyor? Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünya Saati" 13 Nisan Cumartesi 22.00'de NTV'de.

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