10 aylık koala drone ile kurtarıldı

Geçen yılın son aylarında Avustralyayı kasıp kavuran yangınlar, virüs salgını sebebiyle unutulmaya yüz tuttu. Ancak aylar süren yangınların doğal yaşama verdiği hasar muazzam düzeyde... Ülkedeki koala nüfusunun önemli bir bölümü kaybedilirken, doğal yaşam alanları da kaybedildi. Yardıma muhtaç koalalar,, şimdi özel dronelar ile tespit ediliyor.

NTV 27.07.2020 - 12:30 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 13:02

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