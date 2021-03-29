104 yaşında aşı oldu: Torunumun çocuğunu büyürken görmek istiyorum
Romanya’da 104 yaşındaki Zoea Baltag, Corona virüs aşısının ikinci dozunu oldu. Ülkenin ‘aşı olan en yaşlı insanı’ unvanını alan Baltag ‘‘Torunum doktor ve bu mikroptan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğuna beni ikna etti. Onun çocuğunu büyürken görmek istiyorum’’ dedi.
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NTV 29.03.2021 - 10:38| Son Güncelleme : 29.03.2021 - 10:58
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