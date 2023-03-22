11 dakika zorla yerde tutulan siyahi genç hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi daha polis şiddetine kurban gitti. Virginia eyaletinde 28 yaşındaki Irvo Otieno, 11 dakika boyunca aralarında siyahi polislerin de olduğu 10 kişi tarafından zor kullanılarak yerde tutuldu. Nefessiz kalan Otieno, hayatını kaybetti. 7'si polis 10 kişi ölüme neden olmakla suçlanıyor.
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