15 yaşındaki genci asansörde komaya soktu

Rusya'da bir gaspçı, asansörde 15 yaşındaki genci dakikalarca yumruklayarak komaya soktu. Gençle birlikte asansöre binen saldırgan, kapının kapanmasıyla birlikte yumruk atmaya başladı. Genci dakikalarca yumruklayarak bayıltan gaspçı, cep telefonunu çalarak kaçtı. Bina sakinlerinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan gencin kafatasının kırıldığı ve komada olduğu açıklandı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden gaspçının kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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ntv.com.tr 03.05.2021 - 10:32| Son Güncelleme : 03.05.2021 - 10:59
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