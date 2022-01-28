18 dakikada bir sinyal gönderen cisim tanımlanamadı
Uzayda tespit edilen gizemli sinyallere bir yenisi eklendi. Bilim insanları 18 dakikada bir, "güçlü radyo sinyalleri yayan" bir uzay cismi keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar sinyallerin kaynağının şimdiye kadar görülmemiş bir uzay cismi olduğunu düşünüyor.
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