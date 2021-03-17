31,5 ton ağırlığındaki uçağı iple çekti, rekor kırdı
Kırım’da bir sporcu beline bağlanan iple 31,5 ton ağırlığındaki uçağı çekerek rekor kırdı. Dzhamshid Ismatillayev dördüncü denemesinde uçağı, 40 saniyede 1 metre 12 cm ilerletmeyi başardı. Böylece Rusya’da ‘en uzun mesafe askeri uçak çekme’ rekorunu kırdı.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 14:37| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 14:54
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