31,5 ton ağırlığındaki uçağı iple çekti, rekor kırdı

Kırım’da bir sporcu beline bağlanan iple 31,5 ton ağırlığındaki uçağı çekerek rekor kırdı. Dzhamshid Ismatillayev dördüncü denemesinde uçağı, 40 saniyede 1 metre 12 cm ilerletmeyi başardı. Böylece Rusya’da ‘en uzun mesafe askeri uçak çekme’ rekorunu kırdı.

ntv.com.tr 17.03.2021 - 14:37 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 14:54

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