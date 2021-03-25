4,5 ay çalıştı, 54 bin parçayı bir araya getirdi: ''Yapbozun kralıyım''

Almanya'da yaşayan Peter Schubert, 54 bin parça yapbozu bir araya getirdi. 4,5 ay boyunca çalıştığı yapbozun uzunluğu 8.64 metreyi, yüksekliğiyse 2.4 metreyi buluyor. Kendisine ‘yapboz kralı’ diyen ve dünyanın en büyük yapbozunu yaptığını söyleyen Schubert, başarısının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da tanınmasını istiyor.

NTV 25.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 17:23

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