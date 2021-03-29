4. kattan düşen çocuğu yorganla kurtardılar

Çin'in Guangdong eyaletinde, bir binanın dördüncü katından düşen kız çocuğunu yorganla kurtardılar. Binanın girişindeki market sahibi sesleri duyup dışarı çıkınca, çocuğun düşmek üzere olduğunu gördü ve dükkandaki yorganı kızı yakalamak için kullandı. Branda gibi açılan yorganın üzerine düşen çocuğun sadece kolu sakatlandı. Market sahibi Liu Lanying, ‘‘Sağlık ekipleri nasıl bu kadar hızlı hareket ettiğime şaşırdı. Ben de onlara, bu zamana kadar okuduğum ilk yardım kitaplarının işe yaradığını söyledim’’ dedi.

NTV 29.03.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 16:25

DİĞER VİDEOLAR