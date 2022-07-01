4'lü görüşmede düğüm nasıl çözüldü? Fin Cumhurbaşkanı NTV'ye konuştu

Tarihi NATO zirvesi geride kaldı. Ama iki ülke için bu zirvenin anlamı biraz daha farklıydı. İsveç ve Finlandiya ittifaka üyelik sürecini başlatabilmek için Türkiye’nin vetosunu kaldırmaya çalıştı. Zirve öncesi mutabakat sağlandı. Ama şimdi asıl önemli nokta uygulamada. Yol haritası ne olacak, terörle mücadele konusunda hangi adımlar atılacak. NTV'den Deniz Kilislioğlu, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile konuştu. İşte Fin Cumhurbaşkanı'nın yanıtları.

Haberler - NTV Haber 01.07.2022 - 20:27 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 20:39

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