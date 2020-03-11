60 milyonluk İtalya corona virüs karantinasında

Avrupa'da corona virüs salgınında en fazla can kaybı İtalya'da. Ülkede zorunlu olmadıkça evden çıkmak yasak. Cadde ve sokaklarda ürpertici bir sessizlik hakim. Eczane ve marketlere akın var. Ülkede ölü sayısı 631'e yükseldi. İran'da da virüsten ölenlere, alkolün virüse karşı etkili olduğu söylentileri yüzünden sahte içki nedeniyle ölenler de ekleniyor. İşte ayrıntılar...

NTV 11.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:26

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