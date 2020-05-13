8 kişilik sokak çetesi dehşeti

İngiltere'nin Barnsley kasabasında güpegündüz gerçekleşen bir sokak soygunu ülkede infial yarattı. 8 kişilik çetenin 41 yaşındaki adamı yakalayıp darp etmesi ve üzerindeki değerli eşyaları alması kameralara yansıdı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir tepki oluşurken, Güney Yorkshire polisinden bir açıklama geldi. Açıklamada yaşları 21 ila 34 arasında değişen çete üyelerinden altısının yakalandığı ve göz altına alındığı bildirildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 13.05.2020 - 17:59| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 18:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.