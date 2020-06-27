AB, Türkiye'ye seyahat kararını erteledi

1 Temmuz'dan itibaren dış sınırlarını üçüncü ülkelere açmaya hazırlanan Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili seyahat kararı bir sonraki toplantıya kaldı. Ayrıntıları NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut anlattı.

NTV 27.06.2020 - 12:16 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 12:26

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