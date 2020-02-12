ABD-Almanya gizli servislere satılan cihazla 120 ülkeyi izlemiş (Dinledik zannederken dinlenmişler)

<a href="https://www.ntv.com.tr/dunya/cia-ve-bnd-paravan-sirket-uzerinden-sattiklari-cihazlarla-120den-fazla-ulkeyi-dinlemis,AVCnhwK5LEycFxGC_KKJ5w" target="_blank">Washington Post ve ZDF'nin ortak haberine göre, 2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar "Cyrpto" </a>adlı şirketin gizli sahipleri olan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlara kodları kırıp, hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdi. Ele geçirilen belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına gizli erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)