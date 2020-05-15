ABD Başkanı Trump aşı için tarih verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının merkezi konumundaki New York'ta karantina 13 Haziran'a kadar uzatıldı. Kentten Türklerin tahliyesi de devam ediyor. İkinci tur tahliyelerde ilk uçak bugün New York'tan hareket edecek. Başkan Donald Trump da aşı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, NTV canlı yayınında ayrıntıları anlattı.
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NTV Haber 15.05.2020 - 21:13| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 21:20
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