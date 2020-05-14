ABD Başkanı Trump: Doktor Fauci'nin normalleşme uyarısı kabul edilemez
Vaka sayısının 1 buçuk milyona yaklaştığı ABD'de, normalleşme tartışmaları sürüyor. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Fauci'nin normalleşme uyarılarına cevap verdi. "Kabul edilemez" dedi. Başkent Washington'da ise "Evde kal" talimatının süresi uzatıldı.
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NTV 14.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 10:46
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