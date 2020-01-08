ABD Başkanı Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir
İranın Iraktaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk kez kameraların karşısına çıktı. Trump, Dün akşamki saldırıda hiçbir ABDli zarar görmemiştir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABDli hiç kimse zarar görmedi dedi.
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