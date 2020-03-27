ABD corona virüsün yeni merkezi oldu

ABD, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 27.03.2020 - 01:05| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 01:13
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