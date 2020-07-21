ABD gemisinde balık istifi yolculuk

ABD ile Kanada sınırındaki Niagara şelalesi turizme yeniden açıldı. Bölgede iki ülkenin turistik gezi tekneleri dolaşmaya başladı. Teknelerde uygulanan protokol iki ülkenin Coronavirüs salgınına yaklaşımını gözler önüne serdi. Kanada bayrağı taşıyan teknede yolcu ve mürettebat kapasitesi; fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde 4 mürettebat 6 yolcu ile sınırlıyken; ABD bayraklı gemiler hınca hınç doluydu. Amerikan teknelerinde fiziki mesafe kuralı hiçe sayılırken, 230 yolcu taşıyan bu teknelerde yolcuların maske kuralına da uymadıkları dikkat çekti.
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NTV 21.07.2020 - 17:17| Son Güncelleme : 21.07.2020 - 17:29
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