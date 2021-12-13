ABD tarihindeki en yıkıcı hortum: Can kaybı 100’e yaklaştı
ABD, tarihinin en büyük hortum felaketinin şokunda... Saatteki hızı 300 km’yi bulan ve 400 km boyunca ilerleyen hortumda can kaybının 100’e yaklaştığı bildiriliyor. ABD Başkanı Biden, hortumun 10 bin nüfuslu Mayfield kentini haritadan sildiği Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan etti.
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