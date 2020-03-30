ABD'de can kaybı 2 bin 475'e çıktı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün merkezi olan ABD'de vaka sayısı 140 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 500'e yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

NTV 30.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 11:51

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER