ABD'de can kaybı 2 bin 475'e çıktı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün merkezi olan ABD'de vaka sayısı 140 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 500'e yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
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NTV 30.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 11:51
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