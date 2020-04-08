ABD'de dikkat çeken araştırma: Corona virüs siyahileri öldürüyor

ABD'de coron aviüus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yaklaştı. Vaka sayısı 400 bini geçti. Veriler üzerine son yapılan araştırma ise çarpıcı. Afrika kökenli Amerikalıların corona virüs nedeniyle ölüm oranlarının beyazlara göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

NTV 08.04.2020 - 14:53 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 15:54

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER