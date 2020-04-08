ABD'de dikkat çeken araştırma: Corona virüs siyahileri öldürüyor
ABD'de coron aviüus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine yaklaştı. Vaka sayısı 400 bini geçti. Veriler üzerine son yapılan araştırma ise çarpıcı. Afrika kökenli Amerikalıların corona virüs nedeniyle ölüm oranlarının beyazlara göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.04.2020 - 14:53| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 15:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.