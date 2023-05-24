ABD'de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD'nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" denildi.
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