ABD'de gökyüzünde yanarak ilerleyen ateş topları kamerada
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gökyüzünde meteor benzeri ateş topları görüntülendi. Gökbilimciler, yanarak ilerleyen cisimlerin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan ve kullanım süresi dolan Japonya'ya ait iletişim sisteminin kalıntıları olduğunu belirtti. Dünya atmosferine giren uzay enkazının büyük bir kısmının yandığı ancak bir kısmının da yeryüzüne düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Dünya yörüngesinde, herhangi bir işlevi kalmamış insan yapımı uydu ve benzeri uzay araçlarından oluşan on binlerce 'uzay çöpü' olduğu biliniyor.
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