ABD'de gözaltında bile ayrımcılık: CNN muhabirine canlı yayında kelepçe

ABD'nin Mineapolis kentinde yaşananları canlı yayında aktaran CNN muhabiri, polis tarafından gözaltına alındı. Ancak orada da polis bir ayrımmcılık yaparak siyahi çalışanı gözaltına aldı. Ayrıntıları olay yerine gitmekte olan NTV Temsilcisi Hüseyin Günay'dan aktardı.

29.05.2020 - 15:02 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 15:18

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