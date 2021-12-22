ABD’de havalimanında gergin anlar: Polis yolculara silah çekti

ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda rötar yüzünden başlayan tartışma gergin anlara yol açtı. Polis bir yolcuyu gözaltına almak isteyince bir başka yolcu araya girerek polisi engellemek istedi. Yaşanan arbede sırasında polis yolculara doğru silahını çekti. Gergin anların sonunda iki yolcu, isyana teşvik, darp ve gözaltına direnme dahil 6 suçlamayla gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:43 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 14:54

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