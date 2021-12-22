ABD’de havalimanında gergin anlar: Polis yolculara silah çekti
ABD’de Miami Uluslararası Havalimanı’nda rötar yüzünden başlayan tartışma gergin anlara yol açtı. Polis bir yolcuyu gözaltına almak isteyince bir başka yolcu araya girerek polisi engellemek istedi. Yaşanan arbede sırasında polis yolculara doğru silahını çekti. Gergin anların sonunda iki yolcu, isyana teşvik, darp ve gözaltına direnme dahil 6 suçlamayla gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.