ABD'de kuduz tilki saldırısı

ABD'de bir kadın kuduz bir tilkinin saldırısına uğradı. Olayın şokuyla tilkiyi tekmeleyen kadın hayvandan kurtulmayı başaramadı. O sırada olayı gören komşusu elinde bir sopayla gelince, tilki kaçtı. Kaçan tilki daha sonra olay yerindeki bir başka kişi tarafından öldürüldü. Yapılan testlerde tilkinin kuduz olduğu anlaşıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan kadının durumunun iyi olduğu ve kuduz tedavisi gördüğü açıklandı.
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