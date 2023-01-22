ABD'de meteor Oklahoma semalarını aydınlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde gökyüzünde beliren ateş topu heyecan yarattı. Bir evin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir meteorun sabahın erken saatlerinde gökyüzünü aydınlatığı görülüyor. Meteorun nereye düştüğü ya da düşüp düşmediği konusunda bilgi yok. Bazı mahalle sakinleri bir patlama sesi duyduklarını ve ardından büyük bir ışık gördüklerini anlattı.
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