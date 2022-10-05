ABD’de otoyolda yaşanan kovalamaca havadan görüntülendi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. İki hırsızın otoyolda polisten kilometrelerce kaçtığı anlar havadan görüntülendi. TIR’a çarpan otomobildeki iki hırsız yaya olarak kaçmaya çalışsa da sonunda yakayı ele verdi. İşte tekerleğin koptuğu, asfalta sürten janttan kıvılcımların çıktığı, otomobilin neredeyse dağıldığı o kovalamaca...
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