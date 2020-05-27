ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Afrika kökenli bir Amerikalının polis tarafından öldürülmesi sonrası kentte protestolar başladı. Yüzlerce kişi hem polis istasyonu önünde hem de olayın yaşandığı yerde toplandı. Polis araçlarının camları kırıldı, polis ise kalabalığa gözyaşartıcı gazla müdahale etti. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay son durumu aktardı.

NTV 27.05.2020 - 08:10 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 08:20

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