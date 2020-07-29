ABD'de raydan çıkan tren köprüde alev aldı

ABD'nin Arizona eyaletindeki Tempe Town Gölü’nün üzerinde yer alan köprüde tren raydan çıktı. Raydan çıkan trenin vagonları alev aldı, demir yolu köprüsünün bir kısmı ise çöktü. Kaza nedeniyle köprünün bir süre geçişlere kapatıldığı, çevredeki sokaklara giriş çıkışların kısıtlandığı öğrenildi.

İHA 29.07.2020 - 18:57 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 19:06

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