ABD'de silahlı saldırı, o anları kaydetti

ABD'nin Arizona eyaletinde silahlı saldırı gerçekleşti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan olduğunu iddia eden bir kişi saldırıya ait videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.

NTV 21.05.2020 - 08:31 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:40

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