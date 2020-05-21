ABD'de silahlı saldırı, o anları kaydetti

ABD'nin Arizona eyaletinde silahlı saldırı gerçekleşti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan olduğunu iddia eden bir kişi saldırıya ait videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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NTV 21.05.2020 - 08:31| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:40
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