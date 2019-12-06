ABD'de soyguncular kargo kamyonunu kaçırdı: 4 ölü

ABD'de silahlı soyguncular, soygun girişimi başarısız olunca bir kargo firmasının kamyonuyla polisten kaçmaya çalıştı. Şoförü de rehin aldı. Soyguncular dakikalar süren kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada, işteki ilk günü olan kamyon şoförü de hayatını kaybetti.
06.12.2019 - 15:48| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 15:49
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